Дезинфекция в общественном транспорте Сочи

- В настоящий момент в Сочи работает 825 единиц транспорта. Руководителям всех предприятий рекомендовано проводить дезинфекцию транспортных средств и влажную уборку на конечных остановочных пунктах.

Всем водителям сделано напоминание о необходимости чаще мыть руки и протирать их бактерицидными салфетками, – сказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирина Горбачёва.

В течение дня в салонах дважды обрабатываются поручни и ручки сидений, автобусы постоянно проветриваются.

После завершения маршрута происходит автоматическая мойка автобуса.Специальным раствором протирают сиденья, поручни и двери.

Жителям и гостям курорта рекомендовано, по возможности, исключить оплату в общественном транспорте наличными средствами, воспользовавшись банковскими или транспортными картами.

Карты можно приобрести по адресу Курортный проспект, 73, офис 401.