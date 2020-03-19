Коронавируса в Сочи нет

- Если мы до этого делали исследование 24-25 человек в сутки, то начиная уже с сегодняшнего дня лаборатория будет усилена специалистами из Новороссийска и Ставрополья. У нас будет возможность делать исследования до 300 человек, - рассказал начальник сочинского отдела Роспотребнадзора Владимир Оробей.

В школах и детских садах Сочи введён режим свободного посещения. Весенние каникулы будут продлены, ученики будут дома с 21 марта по 11 апреля. Дополнительные образовательные занятия и тренировки также будут отменены на этот период.

В случае необходимости для начальных классов будут организованы дежурные группы вместимостью не более 15-ти человек.

- Уже на этих выходных мы ожидаем приток отдыхающих со всей страны, тех, кто привозит сюда свои семьи для того, чтобы провести здесь весенние каникулы. От того, как каждый хозяйствующий субъект подготовится к приёму гостей и обеспечит необходимую санитарно-эпидемиологическую обстановку на своей территории, на своих объектах, будет зависеть многое, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Особое внимание – транспортным узлам Сочи.

Международный аэропорт принимает в сутки шесть-семь тысяч пассажиров, все они проходят термометрический контроль, контактные поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, контролируется также состояние работников воздушной гавани.

Меры профилактики также предпринимаются на железнодорожных вокзалах Сочи и на городских транспортных предприятиях. Усилят профилактическую работу и на въезде в город.

- Все въездные ворота, посты в Магри и в Псоу должны быть обеспечены самым необходимым. Если надо будет мерить температуру у приезжающих людей в каждом автобусе, значит будем это делать, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

В Сочи усилены меры безопасности в общественном транспорте. Всех сотрудников транспортных компаний врачи проверяют на симптомы ОРВИ и измеряют температуру. Особое внимание уделено ежедневной уборке транспорта общего пользования.

В рамках усиления мер дезинфекции в общественном транспорте в течение дня в салонах дважды обрабатываются поручни и ручки сидений, кроме того, на перерывах автобусы проветриваются.

По возвращению с линии в автопарке осуществляется автоматическая мойка машин и уборка салона специальным раствором. Все мероприятия по проведению мойки и дезинфекции транспортных средств фиксируются в специальном журнале учёта.

Нет проблем в Сочи и с продовольствием, его хватает как в небольших торговых точках, так и в крупных магазинах. В городе расположено 92 предприятия оптовой торговли и 315 объектов продовольственных розничных сетей. Ни в одной из точек снижения ассортимента не выявлено.

- Не смотря на повышенный потребительский спрос, розничные сети работают в штатном режиме. Мониторинг показал, что запасами круп, макарон и консервов опт обеспечен в среднем до 10-ти суток.

На предприятиях розничной торговли наличие продуктов с длительными сроками хранения в среднем составляет пять суток. Перебоев в завозе продуктов на территорию города не установлено, - сказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Никончук.

В Сочи работает горячая линия городского оперативного штаба, звонки с вопросами по коронавирусной инфекции с телефона 112 переводятся на специалистов штаба.

На линии работают сотрудники министерства здравоохранения Краснодарского края, департамента курортов и туризма администрации Сочи, городского управления потребительского рынка и услуг, управления гражданской обороны и защиты населения и единой дежурно-диспетчерской службы.

Прибывшие в Сочи из тех стран, в которых были выявлены случаи заражения вирусом COVID-19, обязаны передать данные о времени и месте их пребывания на горячую линию министерства здравоохранения Краснодарского края по телефону: 8-800-2000-366.

Вся информация будет передана главному врачу поликлиники по месту пребывания, который свяжется с пациентом и дистанционно оформит ему больничный лист.

Ирина Сизова