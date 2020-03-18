В Сочи научат спасать дельфинов

Пособие доступно в электронном виде для всех желающих. Скачать его можно на сайте Центра спасения китообразных «Дельфа».

- С 2018 года мы проводим тренинги по оказанию помощи дельфинам в Сочи. А с июля 2019 года, благодаря Фонду президентских грантов, занятия уже прошли в различных городах Черноморского побережья, а также в Москве, где их участниками стали более 600 человек.

Мы давно видели необходимость создания методического руководства. С апреля 2018 года было зафиксировано 390 случаев гибели дельфинов на черноморском побережье Краснодарского края. Горячий сезон гибели китообразных приходится на весну, когда ведется более активное рыболовство, ослаблен иммунитет, загрязнена вода. Большинство очевидцев чаще всего не знают, что делать в случае обнаружения мертвого или раненого дельфина, – пояснила руководитель Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Пятьсот экземпляров печатной версии планируется распространить среди волонтеров центра и организаций, желающих участвовать в решении проблем сохранения дельфинов Черного моря.

Ирина Сизова