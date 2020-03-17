Соглашение о сотрудничестве в рамках создания продолжения сериала о приключениях Волка и Зайца подписали «Союзмультфильм» и «Роза Хутор».
Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи поможет в создании новых серий знаменитого мультфильма «Ну, погоди!»
Согласно тексту документа, курорт «Роза Хутор» намерен инвестировать средства в производство и продвижение 26 серий фильма. При этом образы из нового сериала партнер впоследствии сможет использовать на территории курорта, официальном сайте и в других информационно-рекламных материалах.
- Роза Хутор – динамичный и популярный курорт, равно как и наши любимые герои Волк и Заяц, – отметил директор Киностудии «Союзмульфильм» Борис Машковцев. – Легендарный мультфильм и вдохновляющее место отдыха для миллионов россиян во многом близки по духу, и мы уверены, что наше сотрудничество позволит создать действительно качественный проект.
Как стало известно, визуальные образы главных героев – Волка и Зайца будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению.
В свою очередь, председатель Совета директоров «Роза Хутор» Сергей Бачин подчеркнул, что присутствие образов персонажей «Ну, погоди!» на территории курорта будет способствовать дальнейшему продвижению и развитию имиджа «Розы Хутор».
- Мы рады принять участие в создании продолжения «Ну, погоди!», и я уверен, что наша совместная работа позволит дать героям знаменитого мультсериала новую жизнь в современных реалиях, – сказал Сергей Бачин.
Он также сообщил, что помимо создания сериала киностудия «Союзмультфильм» с брендом «Ну, погоди!» станет официальным партнером ряда мероприятий на курорте «Роза Хутор», в том числе совместных проектов, рассчитанных на семейную аудиторию.
Ирина Сизова
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