Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи поможет в создании новых серий знаменитого мультфильма «Ну, погоди!»

Согласно тексту документа, курорт «Роза Хутор» намерен инвестировать средства в производство и продвижение 26 серий фильма. При этом образы из нового сериала партнер впоследствии сможет использовать на территории курорта, официальном сайте и в других информационно-рекламных материалах.

- Роза Хутор – динамичный и популярный курорт, равно как и наши любимые герои Волк и Заяц, – отметил директор Киностудии «Союзмульфильм» Борис Машковцев. – Легендарный мультфильм и вдохновляющее место отдыха для миллионов россиян во многом близки по духу, и мы уверены, что наше сотрудничество позволит создать действительно качественный проект.

Как стало известно, визуальные образы главных героев – Волка и Зайца будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению.