Мастер-класс на кордоне «Лаура» провели активисты поискового отряда

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали и показали, как нужно искать затерявшихся людей в горах Сочи. Необычный мастер-класс прошел на кордоне «Лаура» в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

— Около 150 добровольцев побывали на кордоне «Лаура» в Красной Поляне, где во вторник прошел демонстрационный показ поискового отряда «Лиза Алерт». Подобные мероприятия руководители организации проводят только раз в год во время Форума добровольцев, — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.