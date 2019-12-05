Мастер-класс на кордоне «Лаура» провели активисты поискового отряда
Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали и показали, как нужно искать затерявшихся людей в горах Сочи. Необычный мастер-класс прошел на кордоне «Лаура» в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.
— Около 150 добровольцев побывали на кордоне «Лаура» в Красной Поляне, где во вторник прошел демонстрационный показ поискового отряда «Лиза Алерт». Подобные мероприятия руководители организации проводят только раз в год во время Форума добровольцев, — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Для наглядной работы специалисты разделили лес и площадку рядом с кордоном на секторы, которые посвятили определенным этапам поисково-спасательной работы.
В демонстрационном показе приняли участие и специалисты Южного конно-кинологического центра, и кинологи Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Добровольцы научились правилам коммуникации, узнали, как в поисковой работе задействуют беспилотные летательные аппараты, средства навигации, как происходит обмен информацией. По словам координатора организации Олега Леонова, только в 2019 году отряд «Лиза Алерт» провел около 20 тыс. поисков, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. При этом залог успешной работы — подготовленность тех, кто вызвался прийти на помощь.
— Очень много людей теряется в лесах. Потому случаи, когда требуется хорошая подготовка в лесных условиях, происходят очень часто. Добровольцам мы рассказали именно про лесной поиск, о том, как построена работа в таких условиях. Поэтому и место выбрано максимально приближенное к реальным условиям, — цитирует пресс-служба координатора отряда Олега Леонова.
Мастер-классом поискового отряда заинтересовались не только российские добровольцы, но и представители Великобритании, Хорватии, Австрии, Саудовской Аравии. Руководство Кавказского заповедника договорилось с активистами отряда о продолжении сотрудничества.
— Мы предложили провести совместные учения у нас, в Кавказском заповеднике. Территория заповедника — это в основном труднодоступная территория. Чтобы туристы были в безопасности, мы делаем все возможное, однако от ЧП никто не застрахован, — отметил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.
Ирина СИЗОВА
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