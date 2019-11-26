"Пацаны с улиц выбиваются в люди": вышел клип к фильму “Большая поэзия”

Кинолента-дважды призер Кинотавра, релиз которой намечен на 28 ноября, рассказывает о двух парнях-инкассаторах. Они охраняют чужие деньги, ходят на поэтические слэмы, читают рэп. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — это ограбление банка. Жанр фильма определен прокатчиками как умный боевик.



“Предварить релиз фильма "Большая поэзия" выпуском клипа "Держи удар" - очень естественно, - говорит продюсер Вета Кречетова (Кинокомпания «Адрес-фильм»). - Когда мы услышали трек, мы сразу узнали в лирическом герое Нурминского персонажей фильма, какими мы видим их в начале нашей истории. Там, где они уверены, что главное - "держать удар", и тогда гарантировано "пацаны с улиц выбиваются в люди".

Клип можно посмотреть на канале Нурминского по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCL6yyycvM81609YfYEf6x6g