Закрытие IV Сочинского международного кинофестиваля

Победителем кинофестиваля стала казахская картина «Ширакши. Хранитель света» режиссера Ермека Турсунова. Золотую статуэтку Ирида получил актер фильма Муратжан Мухажанов.
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Победителем кинофестиваля стала казахская картина «Ширакши. Хранитель света» режиссера Ермека Турсунова. Золотую статуэтку Ирида получил актер фильма Муратжан Мухажанов.
За 5 дней фестиваля было показано более 50 полнометражных, документальных и короткометражных картин, анимационные ленты для детей к 100-летию ВГИКа и фильмы программы «В фокусе – регион», снятые кинематографистами Северного Кавказа, либо посвященные этому региону.
Помимо кинопоказов в рамках фестиваля прошла образовательная программа: лекции, мастер-классы и творческие встречи известными кинематографистами, писателями и музыкантами. Большим подарком для гостей фестиваля и сочинцев стал концерт классической музыки в Органном зале.
IV Сочинский международный кинофестиваль завершился показом картины «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, выдвинутой на премию Оскар от России. Фильм закрытия представила Президент фестиваля Любовь Балагова-Кандур.
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