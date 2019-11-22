Закрытие IV Сочинского международного кинофестиваля

За 5 дней фестиваля было показано более 50 полнометражных, документальных и короткометражных картин, анимационные ленты для детей к 100-летию ВГИКа и фильмы программы «В фокусе – регион», снятые кинематографистами Северного Кавказа, либо посвященные этому региону.

Помимо кинопоказов в рамках фестиваля прошла образовательная программа: лекции, мастер-классы и творческие встречи известными кинематографистами, писателями и музыкантами. Большим подарком для гостей фестиваля и сочинцев стал концерт классической музыки в Органном зале.

IV Сочинский международный кинофестиваль завершился показом картины «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, выдвинутой на премию Оскар от России. Фильм закрытия представила Президент фестиваля Любовь Балагова-Кандур.