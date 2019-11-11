Праздник кино в Сочи

В этот раз оценивать фильмы конкурсных программ будут всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист Ким Ки Дук (Kim Ki Duk), актриса Мая Аймедова, Президент Ramsgate International Film Festival Сильвия Болиоли (Sylvie Bolioli), влиятельный писатель, автор романа The Wicked Lord Byron Ричард Дикен (Richard Deakin), певица и музыкант Катя Семенова, режиссер Владимир Алеников, народная артистка Лариса Лужина, болгарский кинопродюсер и кинорежиссер Златина Филиппова, известный педагог по актерскому мастерству Питер Феррис (Peter Ferris), журналист Нина Ромодановская, кинокритик Ольга Шервуд.

На фестивале в этом году будет показано более 50 картин. В конкурс вошли 10 полнометражных, 12 короткометражных и 8 документальных фильмов. Среди них несколько дебютных работ, российские премьеры, а также картины заслуженных мэтров кинематографа. Показы нескольких фестивальных картин, включая фильм "Одна война" Веры Глаголевой и болгарскую ленту "Беги" Матея Генчева, пройдут вне конкурса.

Открытие фестиваля состоится 16 ноября в отеле Radisson Blu Paradise (Сочи, Адлер, ул. 65 лет Победы, 50). Киносмотр откроется премьерой картины "Пленница" (The Prisoner). Представит фильм голливудский режиссёр Мохи Кандур и исполнитель главной роли Андрей Чернышев.

В программе представлены три фильма, исследующих проблему холокоста – военно-историческая драма "Кадиш" Константина Фама в основном конкурсе, "Возвращение в Берлин" Кэтрин Лурье и "Школа палачей" Алексея Китайцева и Эллы Тухарелли в конкурсе документальных фильмов. Неизвестным страницам российской истории посвящено масштабное художественное исследование истоков революции 1917 г. "Ленин. Неизбежность" признанного мастера Владимира Хотиненко, а также документальная лента "Неизвестный 1917" Галины Евтушенко и документальный дебют молодого канадского историка Джонатана Дюрана "Память — это наша родина", который по крупицам восстанавливает историю своей семьи, пережившей последствия пакта Молотова-Риббентропа о разделе Польши в 1939 г.



Традиционно в фокусе фестиваля находится и женская тема, и здесь необходимо отметить превосходную ленту "Вдох-выдох" грузинского режиссера Дито Цинцадзе и филигранную работу исполнительницы главной роли грузинской актрисы Саломе Демурия (гран-при Шанхайского кинофестиваля, первый показ в России), в документальном конкурсе — это "Я так люблю тебя, мама" Анны Рудниковой и Светланы Печеных и "Порочное незачатие" Инны Денисовой, которые являют два противоположных образа современной героини. И безусловно, отдельного внимания заслуживает альманах "Очень женские истории" представленный в виде пяти историй от режиссеров Оксаны Михеевой, Лики Ятковской, Антона Бильжо, Наташи Меркуловой и Анны Сарухановой, мировая премьера фестиваля этого года.

Фильмом закрытия станет послевоенная авторская драма "Дылда" Кантемира Балагова, выдвинутая на «Оскар» от России. Картину зрителям представит сам режиссер.



На фестивале также будут представлены: специальная программа "В фокусе – регион", в которую включили 7 фильмов, снятых кинематографистами Северного Кавказа либо посвященных этому региону, а также анимационная программа к 100-летию ВГИК и программа для детей "SIFFA — детям».

Помимо кинопрограммы гостей фестиваля и жителей Сочи ждут образовательные мероприятия и творческие встречи с известными кинематографистами. В рамках смотра состоится творческая встреча с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной, мастер-класс голливудского режиссёра, сценариста и продюсера, обладателя многих престижных кинонаград Мохи Кандура, и мастер-класс режиссера Владимира Аленикова, чья картина "Странники терпенья" номинирована на престижную американскую премию "Золотой глобус» и получила приз за лучшую режиссерскую работу и лучшее исполнение женской роли на SIFFA-2018, а также лекции известного педагога по актерскому мастерству Питера Фериса и киносценариста Ричарда Дикена.