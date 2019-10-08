В Сочи завершился арт-фестиваль NEWARTFEST с участием лучших современных художников

Под руководством стрит-арт художницы из Франции Анны Конды гости фестиваля сделали роспись стены. Граффити размером 2,5х8 метра под названием «Красная Поляна» можно увидеть на 1 этаже Flacon1170 в Горной Олимпийской деревне Сочи.

На закрытии фестиваля были объявлены победители всероссийского конкурса #отпустисебярисовать. Главный приз 50 000 руб. получил художник из Красноярска Ютеев Аржан за графический триптих «Очы-бала».

«Арт-фестиваль NEWARTFEST, который во второй раз прошел в горах Сочи, стал знаковым событием для художников и любителей рисования и творчества со всей России. Нам удалось собрать в осенних горах большое сообщество людей, увлеченных идеями развития собственного таланта, познакомить их с современными художниками, дать возможность получить знания от лучших спикеров, в том числе зарубежных, и узнать о современных тенденциях мира искусства», – говорит главный организатор NEWARTFEST Максим Косинов. «Мы будем рады и в следующем году видеть художников и любителей творчества в горах Сочи на NEWARTFEST 2020».