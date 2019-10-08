Арт-фестиваль NEWARTFEST 2019 прошел со 2 по 6 октября 2019 года на Flacon1170 в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». В фестивале приняли участие более 1500 художников и любителей творчества со всей страны.
В Сочи завершился арт-фестиваль NEWARTFEST с участием лучших современных художников
Насыщенная программа пятидневного NEWARTFEST включала лекции и выступления спикеров на актуальные темы развития художника в современном мире, мастер-классы и демонстрационные классы от российских и зарубежных художников, творческие встречи и пленэры, детские мастер-классы, вечеринки и перформансы.
Большая Зона пленэра с художественными материалами ведущих брендов разместилась на открытой террасе Flacon1170 c панорамными видами на Кавказские горы, где любой участник мог создать картину в техниках акварельной, акриловой, гуашевой живописи или попробовать технику скетчинга маркерами.
Выставка финалистов конкурса #отпустисебярисовать, юношеского конкурса «Современный взгляд на творчество» и спикеров фестиваля включала свыше 200 работ различного формата и техник – от классических натюрмортов до абстракции и живописи в смешанной технике. В рамках фестиваля также прошли авторские экскурсии художников-резидентов арт-резиденции «Цветные горы».
Под руководством стрит-арт художницы из Франции Анны Конды гости фестиваля сделали роспись стены. Граффити размером 2,5х8 метра под названием «Красная Поляна» можно увидеть на 1 этаже Flacon1170 в Горной Олимпийской деревне Сочи.
На закрытии фестиваля были объявлены победители всероссийского конкурса #отпустисебярисовать. Главный приз 50 000 руб. получил художник из Красноярска Ютеев Аржан за графический триптих «Очы-бала».
«Арт-фестиваль NEWARTFEST, который во второй раз прошел в горах Сочи, стал знаковым событием для художников и любителей рисования и творчества со всей России. Нам удалось собрать в осенних горах большое сообщество людей, увлеченных идеями развития собственного таланта, познакомить их с современными художниками, дать возможность получить знания от лучших спикеров, в том числе зарубежных, и узнать о современных тенденциях мира искусства», – говорит главный организатор NEWARTFEST Максим Косинов. «Мы будем рады и в следующем году видеть художников и любителей творчества в горах Сочи на NEWARTFEST 2020».
Официальный сайт фестиваля http://www.newartfest.ru
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