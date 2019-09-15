Скорость цвета

Куратором экспозиции выступит Дмитрий Барановский. В проекте приняли участие пятнадцать российских художников из Москвы, Петербурга, Краснодара, Калуги и других городов. На выставке будут представлены более 20 различных по стилистике живописных работ, чтобы зрители увидели сразу несколько непохожих друг на друга историй.

Уникальность проекта заключается в том, что все картины написаны специально для российского этапа «Формулы-1»: художникам предлагалось погрузиться в тематику «Королевских гонок» и через свое искусство передать их эстетику, энергетику и драйв, а также ценности и силу характера тех, кто управляет самыми быстрыми болидами в мире.

Перед авторами стояла задача самим отыскать источники вдохновения в мировой истории гонок и передать их в своем уникальном художественном стиле.

Сочи Автодром, с 26 по 29 сентября