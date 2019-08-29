Эффектный выход
Морские пейзажи XIX века, творения Энди Уорхола и Сальвадора Дали – в сентябре выставка Russian Antic Fine Art Fair впервые пройдет в Сочи. Организаторы знакомят гостей RAFAF в России с произведениями искусства из разных стран и эпох с 2013 года: на первых трех выставках в Москве были презентованы картины Рембрандта, Рубенса, Снейдерса, Модильяни, Кассиньоля, Пикассо, Дали, Коллера, а также скульптуры Родена и Бугатти. В Сочи же привезут коллекции в различных стилях, от нового поп-арта до китайской живописи тушью.
ТОТЕМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
С одной стороны творчество австрийского художника-анималиста Хельмута Коллера вписывается в стилистику нового поп-арта, а с другой – есть более верное определение, коллеризм. Точные мазки делают его полотна близкими к гиперреализму и похожими на фотографии с усиленным контрастом. Это неспроста: изначально сын депутата австрийского парламента работал фотографом в Венской опере, а снимки Лучано Паваротти, Рудольфа Нуриева и Герберта фон Караяна появлялись в глянцевых журналах Bunte, TV Guide, Fortune и Men’s Style. Но в то же время его восхищали Эгон Шиле и Густав Климт, так что впоследствии он променял фотоаппарат на кисти и акриловые краски. Коллер подражал все тому же Шиле, затем рисовал портреты коренных американцев, а с 1997 года начал свой путь к званию величайшего художника-анималиста современности и стал рисовать животных. Перед собой он ставит глобальную задачу – в очередной раз напомнить человечеству о важности сохранения редких и не очень представителей фауны.
ИГРА В КЛАССИКА
Многогранная личность Энди Уорхола – дизайнер, художник, режиссер, писатель, издатель, коллекционер, менеджер и продюсер, легко умещается в одно опре-деление – homo universale, человек универсальный. Начинал он с оформления витрин магазинов, рисовал открытки и рекламные плакаты, так что решение смешать коммерцию и искусство в своих работах была лишь вопросом времени. Учитывая, что RAFAF будет проходить во время гонок «Формулы-1», то логичным выбором для экспозиции станут работы основателя поп-арта, посвященные автомобилям. Это – важный лейтмотив в его творчестве наряду с другими символами эпохи – «Кока-Кола» и супом «Кэмпбелл», которые он превознес до значения культовых. Однажды Уорхол устроил акцию: покрасил в желтый и красный цвета автомобиля BMW M1 за 23 минуты. В 1986 году в честь столетия со дня выпуска первого автомобиля Daimler-Konzern заказал ему серию Cars, в которой он отразил эволюцию мерседесов.
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