Эффектный выход

Морские пейзажи XIX века, творения Энди Уорхола и Сальвадора Дали – в сентябре выставка Russian Antic Fine Art Fair впервые пройдет в Сочи. Организаторы знакомят гостей RAFAF в России с произведениями искусства из разных стран и эпох с 2013 года: на первых трех выставках в Москве были презентованы картины Рембрандта, Рубенса, Снейдерса, Модильяни, Кассиньоля, Пикассо, Дали, Коллера, а также скульптуры Родена и Бугатти. В Сочи же привезут коллекции в различных стилях, от нового поп-арта до китайской живописи тушью.

ТОТЕМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ С одной стороны творчество австрийского художника-анималиста Хельмута Коллера вписывается в стилистику нового поп-арта, а с другой – есть более верное определение, коллеризм. Точные мазки делают его полотна близкими к гиперреализму и похожими на фотографии с усиленным контрастом. Это неспроста: изначально сын депутата австрийского парламента работал фотографом в Венской опере, а снимки Лучано Паваротти, Рудольфа Нуриева и Герберта фон Караяна появлялись в глянцевых журналах Bunte, TV Guide, Fortune и Men’s Style. Но в то же время его восхищали Эгон Шиле и Густав Климт, так что впоследствии он променял фотоаппарат на кисти и акриловые краски. Коллер подражал все тому же Шиле, затем рисовал портреты коренных американцев, а с 1997 года начал свой путь к званию величайшего художника-анималиста современности и стал рисовать животных. Перед собой он ставит глобальную задачу – в очередной раз напомнить человечеству о важности сохранения редких и не очень представителей фауны.