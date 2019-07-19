Фотовыставка медиа проекта GEO.PRO Сочи на курорте РОЗА ХУТОР

В работах фотографов запечатлены редкие природные явления, Кавказские горы, природа Сочинского национального парка. Спортивная жизнь курорта и окружающая его природная красота переданы в 16 фотографиях, представленных на выставке, каждая из которых по-своему уникальна.

19 июля на курорте «Роза Хутор», на Романовом мосту, открылась фотовыставка медиа проекта GEO.PRO Сочи. Ровно 197 лет назад – 19 июля 1822 года французскому ученому Жозефу Ньепсу удалось зафиксировать изображение с помощью света и в мире появилась первая фотография. Именно к этому событию приурочено открытие выставки.



На курорте Роза Хутор 20 июля гостей ждет яркая программа: знакомство с профессиональными фотографами, розыгрыши специальных призов от курорта и медиа проекта GEO.PRO Сочи.



GEO.PRO Сочи – проект, собравший команды профессионалов во многих городах России и странах ближнего зарубежья! Вот уже 15 лет они создают развлекательную культуру множества городов:

- PR & успешные рекламные кампании брендов;

- мероприятия;

- академия фотографии;

- офлайн-проекты.

- фестиваль GEO WAVE



Все это и многое другое - под брендом GEO.pro!