Без преувеличения революционер в мире фотоискусства, Шейла Мецнер одной из первых в мире начала отстаивать художественную ценность цветной фотографии и стала первой женщиной-фотографом, сотрудничавшей с Vogue на постоянной основе.

Шейла получила образование в Высшей школе искусства и дизайна на факультете визуальных коммуникаций института Пратта в Нью-Йорке, после чего много лет работала в рекламной сфере. В 1960-е она стала первой женщиной-артдиректором рекламного агентства Doyle Dane Bernbach, благодаря чему ей удалось посотрудничать со многими известными фотографами, среди которых были Ричард Аведон, Мелвин Соколски, Боб Ричардсон и Диана Арбус.

Тем временем увлечение фотографией набирало обороты. Благодаря творческому энтузиазму, практике и своему особенному видению кадра Шейла получила признание не только в рекламной, но и в художественной сфере. Она начала сотрудничать с модными домами Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Chloe. Именно тогда случился контракт с Vogue, окончательно определивший призвание фотохудожницы.

В этом году работы Шейлы Мецнер будут показаны в России в первый раз. В экспозицию войдут около ста фотографий, сделанных Мецнер в течение тридцати лет – с 1970-х по 2000-е годы: натюрморты, пейзажи, съемки для глянцевых журналов, семейные портреты и портреты известных людей.

Все, на первый взгляд, непохожие друг на друга фотографии Шейлы Мецнер объединяет повествовательность и эмпатичность: каждая рассказывает маленькую историю о городе – если это пейзаж Нью-Йорка, портреты создают психологически многогранный образ фотографируемого с одной стороны, и впечатление фотографа – с другой, а сюжеты и эмоциональный контекст рекламных фотографий выходят далеко за пределы кадра.

Стоит отметить, что занятие фотографией и успешное развитие карьеры Шейла совмещала с воспитанием семи (!) детей, учитывая, что в те времена фотография еще считалась сугубо мужским делом. И совмещала виртуозно – преуспела не только в искусстве, но и в воспитании детей. Один из ее сыновей, Рэйвен, долгое время был ее ассистентом и иногда сопровождал мать в поездках. Главная художественная цель Шейлы Мецнер на ближайшее будущее – сфотографировать каждого из четырнадцати внуков в свойственной ей неподражаемой манере. В рамках выставки Шейла лично приедет в Москву с лекцией, на которой расскажет о своей жизни и творчестве.