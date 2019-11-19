По полной программе

При каждом обновлении меню обязательно включают блюда, приготовленные в печи на яблоневых дровах. Томленные с сельдереем, луком и морковью в красном вине язычки ягнят подогревают в соусе «черный перец» с добавлением копченого демигласса, дополняют приготовленным в печи картофелем, стебельками щавеля, копченым салом, моченой брусникой и луком сибулет. В меню достаточно блюд, чтобы ежедневно устраивать рыбный день и долгое время не повторяться. Обжаренная мурманская треска прекрасно сочетается с томленными в сливочном масле кабачками, соусом на основе пармезана, укропным маслом, топинамбуром и черным трюфелем. Для тартара дикую форель нарезают мелкими кубиками, замешивают с соусом айоли и оливковым маслом, рубленым луком шиблет и ферментированным чесноком. Последний – явно русский конкурент ягодам годжи по полезности. Готовится он из обычного чеснока при температуре 64 градуса в течение двух месяцев, отдает все кислоты, вырабатывает большое количество сахара, что позволяет ему сохранить вкус чеснока, но без запаха. Все это закручивается, как ролл, в капусту кольраби и поливается соусом понзу.