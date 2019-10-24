В ресторане Grill’age обновили меню завтраков: теперь их можно попробовать с восьми утра по будним дням, а с десяти по выходным – и только в октябре к каждому получить кофе (подробности у официанта).
Клуб «Завтрак»
Яйца приготовят на ваш выбор аж шестью способами — вареные, глазунья, скрэмбл, яйцо-пашот, омлет и паровой омлет. Подадут на сбалансированной основе: богатые витаминами и клетчаткой свежие овощи (огурцы и помидоры) и шпинат, киноа, долька лимона для вкуса и заряда витамина С, а также обжаренные на оливковом масле кусочки чиабатты. Можно выбрать один из шести рекомендованных сочетаний: например, яйцо-пашот с лососем собственного посола и авокадо. Или же проявить фантазию и собрать свой уникальный боул из любых предложенных ингредиентов.
Кашу трех видов – овсяную, из риса жасмин или пшенную готовят не только на воде, но и на молоке, в том числе растительном — соевом, миндальном или кокосовом. По желанию можно дополнить блюдо свежими ягодами, фруктами, орехами и сухофруктами.
Среди традиционных сытных завтраков есть яичница на сковороде с домашним беконом или индейкой, а также шакшука. Оладьи из моцареллы стоит дополнить кленовым сиропом и голубикой, а к овощным оладьям или картофельным драникам прекрасно подойдут бекон, яйцо-пашот или лосось.
Из-за любви гостей к брускеттам на завтрак здесь появился целый брускетта-бар. В качестве основы используют кефирный бездрожжевой хлеб, а начинку можно найти на любой вкус – лосось, индейка, ростбиф или моцарелла. И, конечно, не обошли стороной и варианты для фанатов ЗОЖ – начать свой день особенно полезно со смузи из свежих ягод, фруктов или овощей.
Навагинская ул., 3/4
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