Клуб «Завтрак»

Яйца приготовят на ваш выбор аж шестью способами — вареные, глазунья, скрэмбл, яйцо-пашот, омлет и паровой омлет. Подадут на сбалансированной основе: богатые витаминами и клетчаткой свежие овощи (огурцы и помидоры) и шпинат, киноа, долька лимона для вкуса и заряда витамина С, а также обжаренные на оливковом масле кусочки чиабатты. Можно выбрать один из шести рекомендованных сочетаний: например, яйцо-пашот с лососем собственного посола и авокадо. Или же проявить фантазию и собрать свой уникальный боул из любых предложенных ингредиентов.