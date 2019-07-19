Вкус и ностальгия

Ввиду расположения ресторана концепция заведения лояльна к посетителям: на завтрак здесь можно приходить прямо в пляжной одежде после утреннего похода к морю. В основе меню – европейская кухня с акцентом на местные продукты и немного азиатских мотивов. В новой версии список позиций сократился до понятных и доступных блюд, при этом появились новые предложения, например, пинца – теплая свежевыпеченная пшеничная лепешка со свежими начинками. Среди классических вариаций выделяется КвадроКавказе – с четырьмя видами местных сыров, а также с разнотравьем и чоризо. В разделе холодных закусок на радость тем, кто следит за гастрономическими трендами, дебютировали поке с лососем и поке с тунцом. Во время летнего сезона посетители смогут побаловать себя холодными супами или же сделать выбор в пользу неизменной классики и одного из хитов кавказской кухни – густого мясного супа под названием бозбаш. Обновления коснулись также и завтраков: кроме каш, яичницы и круассанов в стандартных комплектациях теперь можно заказывать смузи чиа, гранолу с ягодами и семенами чиа и гвоздь программы – блюдо «Обратно в прошлое». Это бутерброд из вареной и жареной колбасы на ржаном хлебе с зеленым горошком, кетчупом, майонезом и горчицей – прямая отсылка к культовой еде прошлых лет из советских столовых. А чтобы не сантиментами едиными был сыт посетитель, в ресторане запустили традиционные вечеринки разных форматов как для детей, так и для взрослых.

Олимпийский проспект, 38/2