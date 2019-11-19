Братство вкуса

Проект интересен по нескольким причинам: с одной стороны, ARENA– первая в городе настоящая технически мощная киберспортивная площадка с уникальным дизайном, а с другой – Bara Brothers, постро-енный на сочетании американского стритфуда высоких ресторанных технологий с актуальными вкусами.

Каждый день гостей ждет фирменный бургер и снек-бар. Bara Brothers популярны благодаря не только отличному вкусу блюд, но и названиям бургеров, которые становятся гастрономическими мемами. «Казанова» с сырным соусом блючиз, шампиньонами и беконом или «Буффонище» – в честь голкипера (создатели бургер-ной – большие любители футбола). Состав его очень даже итальян-ский, как и национальность идейного вдохновителя: свежая руккола, моцарелла, колбаски чоризо и томатный соус «наполи». Чизбургер со свежими овощами, расплавленным сыром и мраморной котлетой назван «Мама, я в Сочах» – своеобразная ирония про отдыхающих на нашем курорте.