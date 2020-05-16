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В Амстердаме откроется ресторан с «отдельными теплицами» для обеспечения социального дистанцирования и безопасности посетителей

Концепция называется Serres Sépparées (перевод с французского «отдельные теплицы»). Стеклянные стены должны защитить людей от контакта с другими и дать возможность насладиться пейзажами города.

В ресторане Mediamatic ETEN придумали, как безопасно принимать гостей во время пандемии.

Там поставили пять изолированных «мини-теплиц» из стекла, в которых сможет разместиться до трех человек.

Таким образом в ресторане хотят минимизировать контакты между сотрудниками и посетителями.

Бронирование доступно с 21 мая. Однако Mediamatic ETEN ещё не получил от правительства разрешение на официальное открытие.

Несмотря на это, ресторан полностью забронирован до конца июня.

Сейчас заведение тестирует формат, обслуживая родственников и друзей.

Официанты носят защитные экраны и перчатки, а еду подают на длинных деревянных досках, чтобы не подходить близко к гостям.

«Лучшие дни уже на подходе, и мы снова готовимся работать.

Мы открываем наш ресторан спустя два месяца ремонта для вас и ваших близких.

Приходите и оцените новую концепцию ресторана Serres Séparées.

Здесь вы сможете наконец-то поесть на свежем воздухе», – пишут на сайте ресторана.

Artem,
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