В Амстердаме откроется ресторан с «отдельными теплицами» для обеспечения социального дистанцирования и безопасности посетителей

В ресторане Mediamatic ETEN придумали, как безопасно принимать гостей во время пандемии.

Там поставили пять изолированных «мини-теплиц» из стекла, в которых сможет разместиться до трех человек.

Таким образом в ресторане хотят минимизировать контакты между сотрудниками и посетителями.