Концепция называется Serres Sépparées (перевод с французского «отдельные теплицы»). Стеклянные стены должны защитить людей от контакта с другими и дать возможность насладиться пейзажами города.
В Амстердаме откроется ресторан с «отдельными теплицами» для обеспечения социального дистанцирования и безопасности посетителей
В ресторане Mediamatic ETEN придумали, как безопасно принимать гостей во время пандемии.
Там поставили пять изолированных «мини-теплиц» из стекла, в которых сможет разместиться до трех человек.
Таким образом в ресторане хотят минимизировать контакты между сотрудниками и посетителями.
Бронирование доступно с 21 мая. Однако Mediamatic ETEN ещё не получил от правительства разрешение на официальное открытие.
Несмотря на это, ресторан полностью забронирован до конца июня.
Сейчас заведение тестирует формат, обслуживая родственников и друзей.
Официанты носят защитные экраны и перчатки, а еду подают на длинных деревянных досках, чтобы не подходить близко к гостям.
«Лучшие дни уже на подходе, и мы снова готовимся работать.
Мы открываем наш ресторан спустя два месяца ремонта для вас и ваших близких.
Приходите и оцените новую концепцию ресторана Serres Séparées.
Здесь вы сможете наконец-то поесть на свежем воздухе», – пишут на сайте ресторана.
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