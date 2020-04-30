В Швеции откроют ресторан без стен и официантов посреди поля, где блюда будут спускать в корзине по веревке

Стол накроют прямо на лугу, в провинции Вэрмланд.
Идея пришла в голову шеф-повару Расмусу Перссону и его супруге Линде Карлссон, когда они привозили еду своим родителям во время карантина, не имея возможности передать припасы лично.
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Стол накроют прямо на лугу, в провинции Вэрмланд.
Идея пришла в голову шеф-повару Расмусу Перссону и его супруге Линде Карлссон, когда они привозили еду своим родителям во время карантина, не имея возможности передать припасы лично.
Доставлять блюда станут в корзине по натянутой от дома до столика веревке.
Ресторан будет работать с 10 мая по 1 августа.
Заведение сможет принимать только по одному посетителю в сутки.
Это позволит сохранить изоляцию между гостями и ограничить общение клиента с персоналом.
Рестораны по всему миру терпят огромные убытки из-за карантина в связи с пандемией, множество заведений общественного питания разоряется или закрывается из-за отсутствия посетителей.
Идея шведских рестораторов, пожалуй, прямое доказательство того, как можно подстроить бизнес под сложившиеся в мире обстоятельства.
Только вопрос, сколько будут стоить блюда в ресторане такого оригинального формата? Пока данных по меню нет, будем ждать новостей.
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