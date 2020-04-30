В Швеции откроют ресторан без стен и официантов посреди поля, где блюда будут спускать в корзине по веревке

Доставлять блюда станут в корзине по натянутой от дома до столика веревке.

Ресторан будет работать с 10 мая по 1 августа.

Заведение сможет принимать только по одному посетителю в сутки.

Это позволит сохранить изоляцию между гостями и ограничить общение клиента с персоналом.

Рестораны по всему миру терпят огромные убытки из-за карантина в связи с пандемией, множество заведений общественного питания разоряется или закрывается из-за отсутствия посетителей.

Идея шведских рестораторов, пожалуй, прямое доказательство того, как можно подстроить бизнес под сложившиеся в мире обстоятельства.

Только вопрос, сколько будут стоить блюда в ресторане такого оригинального формата? Пока данных по меню нет, будем ждать новостей.



