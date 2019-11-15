Гастрономический фестиваль Glenmorangie Simply Delicious

В Сочи участие в фестивале поддержали рестораны Viju bar, «Плакучая Ива», Fettuccine, D.O.M. и Red Fox.

По словам организаторов цель фестиваля Glenmorangie Simply Delicious – напомнить о том, что гастрономия – это не десятки ингредиентов и высокие цены, а умение работать с порой абсолютно несовместимыми, на первый взгляд, продуктами, превращая их в простые и понятные гастрономические сочетания. Именно поэтому перед ресторанами-участниками проекта стояла непростая задача – разработать сет из трёх-четырёх блюд, каждое из которых состоит из не более двух ингредиентов.

Стоимость сета из 3-4 блюд с дегустационной порцией Glenmorangie The Original во всех ресторанах составит 1490 рублей. Кроме того, в период фестиваля здесь можно будет заказать бокал виски Glenmorangie по фиксированной сниженной цене.

С сетами, представленными в ресторанах, вы можете ознакомиться на сайте: https://www.simplydelicious.ru/