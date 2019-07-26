Novikov school и The Singleton продолжают гастрономический проект «The Singleton Tastes»

Выдающиеся шефы живут и работают не только в Москве! Пора познакомиться с российской кухней во всём её удивительном разнообразии. Novikov School в партнерстве с гастрономическим виски The Singleton продолжает сезон московских гастролей шеф-поваров из разных уголков страны в рамках проекта «The Singleton Tastes». Новый регион — Сочи, знаменитый своей черноморской барабулькой, кумжой, сочными персиками, мушмулой и, конечно же, местными травами.

Два года назад история The Singleton Tastes началась с приезда шеф-поваров из Сочи и Ростова-на-Дону. С тех пор гастрономическое лицо Сочи успело измениться почти до неузнаваемости: многие интересные места закрылись, многие открылись, некоторые шефы уехали с черноморского побережья, зато приехали другие, да и своя талантливая молодежь выросла. В общем, настала пора знакомиться с регионом заново!

C 29 по 31 июля 2019 года пройдут новые гастроли из серии The Singleton Tastes. На этот раз в Москву приедут известные шефы из солнечного Сочи. Свое специальное меню в рамках проекта представят сразу три талантливых шеф-повара: Айдар Бакиров (DOM, ранее - «Пробка» и Uilliam's), Алексей Павлов (Barcelonetta, ранее Erwin РекаМореОкеан, бар «Стрелка», GQ Bar) и Никита Приходько (бар «Художественный»).

31 июля в 19.00 в кулинарной школе Novikov School состоится торжественный гастрономический ужин, для которого каждый из сочинских шеф-поваров придумал свои авторские блюда, которые наилучшим образом представляют традиционные черноморские вкусы и местные продукты.

К блюдам от шефов гостям будет предложен пейринг односолодового виски The Singleton, а специальное меню коктейлей на его основе станет идеальным дополнением к блюдам и продолжением общей гастрономической концепции.

Блюда из авторского меню ужина The Singleton Tastes после его окончания можно будет попробовать еще в течение 3 недель в кафе Novikov School в Москве, в ресторане DOM и в баре “Художественный” в Сочи.

Кроме того, 29 и 31 июля в школе Novikov School пройдут 2 специализированных кулинарных мастер-класса в рамках проекта:

29 июля в 19.30 Айдар Бакиров (DOM) проведет мастер-класс, на котором представит блюда, выдержанные в традициях черноморской кухни в ее актуальной интерпретации:

● суп-пюре из овощей, копченая барабулька и боттарга

● салат с черноморскими морепродуктами и инжиром

● профитроли с копченым сулугуни

31 июля в 10:00 свой авторский мастер-класс проведет Алексей Павлов (Barcelonetta).