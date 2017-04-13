Отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017 пройдет в Сочи
Четвертый Национальный чемпионат среди команд кофеен Russian Coffee Cup в 2017 году будет проходить в четырех городах России: Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Екатеринбург. Чемпионат обещает стать самым масштабным кофейным чемпионатом в России и СНГ.
Второй отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017 пройдет в Сочи.
Участие в чемпионате позволит рассказать о своем заведении и продемонстрировать профессиональные качества своей команды. Главная задача соревнований - повышение популярности российских кофеен и поднятие кофейной индустрии на новый уровень. По итогам Южного отборочного тура две лучшие кофейни будут соревноваться в финале чемпионата в Москве в рамках Мoscow Coffee and Tea Expo 2017 (9-12 октября).
Посетители смогут стать свидетелями уникального события в кофейной индустрии. Выступления участников чемпионата погрузят гостей в атмосферу их кофеен и откроют для всех удивительный мир кофе.
Кроме того, в дни чемпионата, бариста, владельцы и управляющие заведений, а также любители кофе смогут получить новые знания на семинарах и попробовать уникальные кофейные лоты АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!
14 и 15 апреля
с 10:00
Конференц-холл отеля Sea Galaxy (Черноморская ул. 4, 18 этаж).
Отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017
(вход бесплатный)
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