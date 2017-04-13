Отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017 пройдет в Сочи

Четвертый Национальный чемпионат среди команд кофеен Russian Coffee Cup в 2017 году будет проходить в четырех городах России: Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Екатеринбург. Чемпионат обещает стать самым масштабным кофейным чемпионатом в России и СНГ.

Второй отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017 пройдет в Сочи.

Участие в чемпионате позволит рассказать о своем заведении и продемонстрировать профессиональные качества своей команды. Главная задача соревнований - повышение популярности российских кофеен и поднятие кофейной индустрии на новый уровень. По итогам Южного отборочного тура две лучшие кофейни будут соревноваться в финале чемпионата в Москве в рамках Мoscow Coffee and Tea Expo 2017 (9-12 октября).

Посетители смогут стать свидетелями уникального события в кофейной индустрии. Выступления участников чемпионата погрузят гостей в атмосферу их кофеен и откроют для всех удивительный мир кофе.

Кроме того, в дни чемпионата, бариста, владельцы и управляющие заведений, а также любители кофе смогут получить новые знания на семинарах и попробовать уникальные кофейные лоты АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

14 и 15 апреля

с 10:00

Конференц-холл отеля Sea Galaxy (Черноморская ул. 4, 18 этаж).

Отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017

(вход бесплатный)

  • Автор: Вадим Хафизов
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