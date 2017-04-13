Четвертый Национальный чемпионат среди команд кофеен Russian Coffee Cup в 2017 году будет проходить в четырех городах России: Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Екатеринбург. Чемпионат обещает стать самым масштабным кофейным чемпионатом в России и СНГ.

Второй отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup 2017 пройдет в Сочи.

Участие в чемпионате позволит рассказать о своем заведении и продемонстрировать профессиональные качества своей команды. Главная задача соревнований - повышение популярности российских кофеен и поднятие кофейной индустрии на новый уровень. По итогам Южного отборочного тура две лучшие кофейни будут соревноваться в финале чемпионата в Москве в рамках Мoscow Coffee and Tea Expo 2017 (9-12 октября).