Насыщенная программа, включавшая авторские ужины и гастрономические мастер-классы, горнолыжный спорт и après-ski вечеринки, развернулась в долине и в горах. Фестиваль открылся 1 марта ужином от русских шефов, которые готовили для своих коллег из Чили, Италии, Таиланда, Мексики и Словении, и вечеринкой Nespresso. Первый полноценный день работы фестиваля завершился яркой вечеринкой The Macallan Time, устроенной в честь шеф-поваров – настоящих masters of taste.



Гостями фестиваля стали Маргарита Пушкина, Геннадий Йозефавичус, Игорь Губернский, Борис и Ирина Зарьковы, Ксения Тараканова, Юлия Чернова, Анна Ивченко, Полина Арестова, Даша Яструбицкая, Дмитрий Левицкий и многие другие.