С 1 по 5 марта горный курорт "Роза Хутор" стал центром притяжения шеф-поваров и рестораторов, гурманов и светской публики. Фестиваль собрал ведущих мировых и российских шефов, которые работали вместе, делились секретами, наслаждались горнолыжным отдыхом и знакомились с местными продуктами и традициями.
В Сочи прошел первый Всероссийский Международный гастрономический фестиваль IKRA
Насыщенная программа, включавшая авторские ужины и гастрономические мастер-классы, горнолыжный спорт и après-ski вечеринки, развернулась в долине и в горах. Фестиваль открылся 1 марта ужином от русских шефов, которые готовили для своих коллег из Чили, Италии, Таиланда, Мексики и Словении, и вечеринкой Nespresso. Первый полноценный день работы фестиваля завершился яркой вечеринкой The Macallan Time, устроенной в честь шеф-поваров – настоящих masters of taste.
Гостями фестиваля стали Маргарита Пушкина, Геннадий Йозефавичус, Игорь Губернский, Борис и Ирина Зарьковы, Ксения Тараканова, Юлия Чернова, Анна Ивченко, Полина Арестова, Даша Яструбицкая, Дмитрий Левицкий и многие другие.
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Массимо Боттура - шеф, чей ресторан Osteria Francescana в Модене сегодня возглавляет рейтинг лучших ресторанов мира World's 50 Best Restaurants:
Это очень важно – быть здесь на первом фестивале, на открывающем событии российской гастрономической культуры. Двадцать лет назад тренд задавала Испания, потом флаг перешел к северным странам, после них лидерами стали шефы из Латинской Америки. Может быть в ближайшем будущем Россия возглавит мировое гастрономическое движение. Держитесь вместе, идите единым фронтом – и это будет возможно!».
На все пять дней фестиваля на одном из склонов Розы Хутор развернулся поп-ап Beluga Hunting après-ski bar, который стал его важной гастрономической точкой. В нем можно было попробовать коктейли на основе биттеров Beluga Hunting и гастрономические закуски шеф-поваров. За музыку отвечали DJ Mark Schedrin, Dj Timofey, Dj Kirill Ivanov и Dj Valdis.
Организаторы фестиваля выражают слова благодарности партнерам фестиваля:
- «Роза Хутор» – круглогодичный горный курорт в Сочи
- ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»
- "Electrolux" — лидер в производстве профессионального ресторанного оборудования
- Часовая мануфактура "Jaeger-LeCoultre"
- Коньячный Дом "Courvoisier"
- Бренд самого дорогого односолодового виски в мире "The Macallan"
- "Nespresso"
- Бренд "Beluga"
- Минеральная вода "Evian®"
- "Золото Каспия" – осетровая икра №1!
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