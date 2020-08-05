7 и 8 августа в гостях у D.O.M. самое популярное шоу ночной Москвы – необыкновенные танцовщицы и великолепные вокалисты самого высокого ресторана и клуба в мире Birds.
Летят перелетные птицы: знаменитое Birds Show на террасе D.O.M.
Каскадная терраса на два вечера превратится в сцену, где развернется яркое и незабываемое представление.
Не просто развлекательная программа, а настоящее шоу - вокально-театральная постановка с участием артистов и танцоров под музыкальное сопровождение диджеев-резидентов.
Можно выбрать место поближе к музыкантам и оказаться в эпицентре веселья или наблюдать за происходящим с удобных диванов.
Эффектные костюмы, колышащиеся перья, волнующие маски – номера будут меняться до самого утра, превращая южную ночь в настоящую сказку под открытым небом.
Образы и перфомансы Birds Show уже год, прошедший с открытия на 84-м этаже небоскреба ОКО в Москва-Сити самого высокого ресторана и клуба мира, восхищают светскую публику и гостей столицы.
А в начале августа впервые «Птицы» вылетят из своего гнезда, чтобы нестандартной хореографией, вокалом, дизайнерскими костюмами и морем спецэффектов удивить искушенный развлечениями Сочи.
г. Сочи, ул. Несебрская, 1а, ТГ Grand Marina
+7 862 220 01 11,
+7 938 444 02 02
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