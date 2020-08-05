Летят перелетные птицы: знаменитое Birds Show на террасе D.O.M.

Каскадная терраса на два вечера превратится в сцену, где развернется яркое и незабываемое представление.

Не просто развлекательная программа, а настоящее шоу - вокально-театральная постановка с участием артистов и танцоров под музыкальное сопровождение диджеев-резидентов.

Можно выбрать место поближе к музыкантам и оказаться в эпицентре веселья или наблюдать за происходящим с удобных диванов.

Эффектные костюмы, колышащиеся перья, волнующие маски – номера будут меняться до самого утра, превращая южную ночь в настоящую сказку под открытым небом.