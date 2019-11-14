В состязаниях приняли участие 250 кулинаров из 30 стран, таких как США, ОАЭ, Турция, Алжир, Индия, Пакистан, Румыния, Греция, Южная Корея, Монголия и многих других. Среди организаторов мероприятия - Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров.

- Международный кулинарный чемпионат прошел на территории СНГ в первый раз. К нему мы готовились несколько месяцев. Оттачивали вкусы блюд, подачу и технику исполнения, на которую международное жюри обращало особое внимание, - рассказал шеф-повар ресторана «Высота» курорта «Роза Хутор» Александр Акмаев.

В рамках необычных состязаний участникам предстояло выполнить несколько серьезных заданий. Так, в индивидуальном зачете было необходимо приготовить сразу шесть блюд за один час. Шеф-повар ресторана «Высота» Александр Акмаев удивил жюри террином из курицы, закуской из тунца с гребешками и сливочным муссом.

- Чтобы подчеркнуть вкус мяса, в горячее блюдо, я добавил знаменитый краснополянский трюфель. Его аромат покорил экспертов, - поделился обладатель награды в номинации «Золотой шеф» международного кулинарного чемпионата Александр Акмаев.

Обладателем сразу двух золотых медалей кулинарного чемпионата стала кондитер ресторана «Высота» курорта «Роза Хутор» Оксана Ледрова. Она получила высшие награды в номинациях «Десерт в ресторанной подаче» и «Вегетарианское блюдо». Из множества овощных закусок и горячих эксперты выбрали именно тарт из меда, фисташек с добавлением ягодного мусса, чая матча и рисового теста. Су-шеф ресторана Павел Ледров стал серебряным призером в номинациях «Паста» и «Рыба».

- Блюда для конкурсов разрабатываются несколько месяцев. Некоторые из них мы планируем включить в меню нашего ресторана, - пояснил Александр Акмаев.

На достигнутом сочинские кулинары не собираются останавливаться. Уже весной команда ресторана «Высота» курорта «Роза Хутор» планирует принять участие в самом престижном кулинаром испытании Chef de Or и чемпионате Европы.