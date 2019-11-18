20 ноября в 19:00 в бутике IQOS пройдет public talk* с участием известного писателя и журналиста Александра Маленкова — в честь запуска продаж нового устройства IQOS 3 DUOS. Александр поговорит о роли инноваций в современном мире и ответит на вопросы гостей.
IQOS представит новый девайс в Самаре
- IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.
- Как и во всех устройствах IQOS, в новом девайсе используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии.
- Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) подтвердило возможность продажи IQOS на территории США. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.
Осенняя новинка от компании Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) — воплощение элегантности и технологий. Один из главных принципов работы ФМИ — строгий научный подход. В научно-исследовательских центрах в Швейцарии и Сингапуре работают более 400 специалистов и ученых из разных областей науки. Они используют только новейшее оборудование и методики. Кроме того, компания следит и за независимыми исследованиями — они также могут помочь в изучении бездымных продуктов.
Модель представят в пяти благородных цветах: белом, черном, синем, золотом и в эксклюзивном терракотовом. Последний оттенок — в ограниченном выпуске.
*public talk — публичное обсуждение
Не исключает риски
Специальный проект
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.