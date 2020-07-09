18+

«Горький центр» устроит прогулку по улице Маяковского с разговором о личности поэта

«Горький центр» от Литературного музея создал проект «Дрейфы». «Дрейф» – это три прогулки по улицам города, названным в честь знаменитых людей – Шостаковича, Маяковского и Неверова. 

Первая прогулка будет посвящена личности В.В. Маяковского, которая состоится 1 августа. В ходе прогулки ведущий будет рассказывать о том, какой культурно-исторический вклад внесли известные личности в город. 

Присоединиться к одной группе могут только десять человек, по обязательной предварительной записи. Вести мероприятие будет куратор центра Никита Кузнецов. 

Узнать о подробностях мероприятия можно на официальном сайте музея. 

 

,
Комментарии

Наши проекты