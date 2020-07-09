«Горький центр» от Литературного музея создал проект «Дрейфы». «Дрейф» – это три прогулки по улицам города, названным в честь знаменитых людей – Шостаковича, Маяковского и Неверова.

Первая прогулка будет посвящена личности В.В. Маяковского, которая состоится 1 августа. В ходе прогулки ведущий будет рассказывать о том, какой культурно-исторический вклад внесли известные личности в город.

Присоединиться к одной группе могут только десять человек, по обязательной предварительной записи. Вести мероприятие будет куратор центра Никита Кузнецов.

Узнать о подробностях мероприятия можно на официальном сайте музея.