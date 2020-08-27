МЕГА Самара запустила новые сервисы

МЕГА Самара запускает новые вспомогательные сервисы.

Торговый центр одним из первых в России запустил сервис "МЕГА Доставка", с помощью которой можно совершить любые покупки из дома. Помимо отслеживаемой доставки курьером, оплаченные товары можно вывезти из точек самостоятельно.

Приложение МЕГА разработали программу MEGA Friends для более комфортного шоппинга. Основные пункты которой:

Услуга "МЕГА помощник" помогает везти детскую коляску и нести сумки, довезти покупки до машины и закупить продукты во время посещения других магазинов

Для детских колясок МЕГА предоставляет защитные чехлы

Для передвижения по МЕГЕ гостям предоставляют одноразовые тапочки

В приложении МЕГА можно получить талон в библиотеке "ЛитРес"

Можно воспользоваться советами от экспертов: профессионалов в областях кулинарного искусства и дизайна, парикмахеров, стилистов и визажистов

МЕГА предлагает воспользоваться "МЕГА дождевик", если на улице внезапно пойдет дождь.

Эти и другие сервисы можно просмотреть на официальном сайте торгового центра.

Помещение торгового центра оборудовано необходимыми средствами безопасности. У стойки информации можно измерить температуру бесконтактными термометрами, специальные наклейки-стикеры на полу помогают соблюдать дистанцию, а в каждом магазине можно воспользоваться санитайзерами.

МЕГА продолжает заниматься благотворительностью. На стойке информации можно оставить товары первой необходимости: хозтовары, продукты и вещи.