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22 августа прошел VIII любительский кубок по пляжному волейболу "SAMARA BEACH VOLLEY CUP 2020"

22 августа 2020 года состоялся традиционный кубок по пляжному волейболу. Соревнование прошло в формате 4х4 среди организаций, предприятий и других корпоративных команд Самары. 

В одном полуфинале сильнейшей оказалась команда СИБИНТЕК, а в другом - КНПЗ. Третье место заняли РКЦ "ПРОГРЕСС", второе - СИБИНТЕК. Пальму первенства получили КНПЗ. Победителям соревнования вручили кубки, медали, дипломы, грамоты и памятные призы. 

Часть вырученных средств направили на развитие материально-технической базы детского волейбола Самарской области. Для волейбольной команды девочек СДЮСШОР №17 г.о. Самары приобрели профессиональные волейбольные мячи для проведения тренировок на высоком спортивном уровне. 

Ввиду успешного мероприятия, организаторы кубка приняли решение о продолжении волейбольных соревнований. Следующее состоится в ноябре в крытом манеже.

Спонсором мероприятия выступили ДОДО пицца. 

Кубок организовали "Федерация волейбола Самарской области" и компания по организации спортивных мероприятий "Корпоративная лига". 

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