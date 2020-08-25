22 августа прошел VIII любительский кубок по пляжному волейболу "SAMARA BEACH VOLLEY CUP 2020"

22 августа 2020 года состоялся традиционный кубок по пляжному волейболу. Соревнование прошло в формате 4х4 среди организаций, предприятий и других корпоративных команд Самары.

В одном полуфинале сильнейшей оказалась команда СИБИНТЕК, а в другом - КНПЗ. Третье место заняли РКЦ "ПРОГРЕСС", второе - СИБИНТЕК. Пальму первенства получили КНПЗ. Победителям соревнования вручили кубки, медали, дипломы, грамоты и памятные призы.

Часть вырученных средств направили на развитие материально-технической базы детского волейбола Самарской области. Для волейбольной команды девочек СДЮСШОР №17 г.о. Самары приобрели профессиональные волейбольные мячи для проведения тренировок на высоком спортивном уровне.

Ввиду успешного мероприятия, организаторы кубка приняли решение о продолжении волейбольных соревнований. Следующее состоится в ноябре в крытом манеже.

Спонсором мероприятия выступили ДОДО пицца.