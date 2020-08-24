21 августа на крыше ТЦ «Опера» состоялась пресс-конференция САТОБа. По сообщению представителей театра, в юбилейном 90-ом сезоне ожидаются как постоянные постановки, так и новые концерты и балеты.

Так, генеральный директор Сергей Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов рассказали программу нового сезона.

Первый спектакль сезона будет посвящен медицинским работникам Самарской области: 3 сентября состоится опера Петра Чайковского «Иоланта». Затем самарцев ждут оперы и балеты – «Севильский цирюльник», «Лебединое озеро», «Анюта» и другие. 11 сентября можно будет послушать концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». 16 сентября скрипач Максим Венгеров выступит с концертом.

24 сентября САТОБ представит цикл концертов на малой сцене «Большой концерт на Малой сцене», который относится к новым формам театра. Солисты и концертмейстеры оперной труппы представят русские романсы, немецкую вокальную музыку, концертные арии, песни и камерные сочинения.

Также на сентябрь назначен фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH», который пройдет с 12 по 25 сентября 2020 года.

Следующие два фестиваля состоятся в октябре. «Волжские театральные сезоны» пройдут с 28 сентября по 5 октября 2020 года. Традиционный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест пройдет в даты 21-30 октября 2020 года. Открывать фестиваль будет вечер балетов Владимира Бурмейстера.

В день Парада памяти 7 ноября состоится премьера - вечер балетов Дмитрия Шостаковича. Организаторы сообщают, что на премьере зрителей ожидает приятный сюрприз.

В юбилейном сезоне ожидается мировая премьера балета BACK TO LIFE, от постановщиков балета «Три маски короля». Это второй проект при поддержке основателя фонда «Созидающий мир» и театра «Килизэ», мецената Вячеслава Заренкова.

В декабре САТОБ представит детскую оперу «История Кая и Герды».

В завершение сезона состоится большая премьера оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» в постановке Юрия Александрова.

Как сообщил директор театра Сергей Филиппов, в помещении соблюдаются все меры предосторожности: масочный режим, регулярная дезинфекция. Оркестр будет выступать на сцене в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции. В связи с этим балеты будут идти под фонограммы, а оперы прозвучат в концертном исполнении. Для зрителей определен порядок рассадки в 1,5 м друг от друга.