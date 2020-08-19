Первый скоростной поезд «Стриж» отойдет из Самары уже 22 августа, сообщает Октябрьская железная дорога. Из Самары поезд будет уходить в 01:20, останавливаться в Москве в 14:46 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20.

«Стриж» может развивать скорость до 200 км/ч. В состав поезда включены вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов, а также спальные вагоны класса «Люкс». Ценовой диапазон варьируется от 3534 рублей до 17367 рублей, в зависимости от выбранного класса билета: сидячее обойдется в 3534 рублей, купе в 4085 рублей, СВ - 7926 рублей, класс «Люкс» – от 17367 рублей.

Новый поезд оборудован системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, а также экологически чистыми туалетами.