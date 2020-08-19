22 августа 2020 года пройдет VIII любительский кубок по пляжному волейболу среди ведущих организаций Самарской области. Мероприятие состоится в 10:00 на Самарской набережной на спуске между ул. Первомайская и ул. Полевая.

Участие в кубке примут такие компании и предприятия, как "Промсвязьбанк", "Тольяттиазот", РКЦ "Прогресс", "Кузнецов", "Газпром Трансгаз Самара", "Согласие", "Транснефть-Приволга" и "Сибинтек-ИТ". Благодаря организаторам, соревнующихся ждут чистый песок, профессиональное оборудование, стулья, шатры и зонты.

Для подачи заявки на участие необходимо собрать команду от четырех до восьми человек. Часть вырученных средств пойдет на развитие материально-технической базы детского волейбола Самарской области, а именно на поддержание детских домов, интернатов и коррекционных школ.

В конце кубка будет разыгран призовой фонд.

Мероприятие находится под патронажем "Корпоративной лиги" и "Федерации волейбола Самарской области".