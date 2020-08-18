Международный фестиваль "Самарское знамя - 2020" пройдет 29 августа. Мероприятие пройдет в Струковском парке и на территории Иверского монастыря.

Исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, было принято решение о распределении людей по территории. Организаторы мероприятия проводят фестиваль на 18 площадках, на каждой из которых сможет находиться не более 50 человек одновременно.