6 августа в 16:00 по самарскому времени пройдет вебинар на тему образования за рубежом и инвестиционных предложений. Присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции может любой желающий.

Вебинар проводят эксперты от БКС Премьер, Swiss Education Group и международного образовательного центра «ОПТИМА СТАДИ». В ходе разговора спикеры обсудят преимущества зарубежного образования, условия поступления в швейцарские ВУЗы, а также актуальные инвестиционные стратегии.

На мероприятии выступят известные спикеры областей: Юлия Подшивалова, региональный менеджер в России Swiss Education Group и Андрей Цуран, территориальные руководитель по развитию бизнеса БКС Премьер.

Зарегистрироваться на трансляцию «Комплексный подход: образование за рубежом + финансовые инструменты» можно по официальной ссылке.