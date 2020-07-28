27 июля глава информационного центра областного оперативного штаба по коронавирусу Николай Ренц выступил с заявлением, сообщает Самарское областное вещательное агентство.

В обращении к жителям области, Николай Ренц заявил о снижении заболеваемости. По его словам, за несколько недель прирост новых случаев снизился вдвое. По официальной статистике, больше половины заболевших по всей области полностью выздоровели. Все общественные организации возвращаются в прежний режим работы, в том числе и медицинские учреждения.

Николай Ренц отметил, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Также, глава информационного центра призывает соблюдать индивидуальные меры предосторожности.