Медработники Самарской области получат увеличенные отпускные. На финансовую поддержку дополнительных отпусков в регион направят 57,2 млн рублей. Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо стимулирующих выплат, врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи, сотрудники медицинских учреждений и подведомственные органам власти получат дополнительные отпуска.