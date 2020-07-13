Медработники Самарской области получат увеличенные отпускные. На финансовую поддержку дополнительных отпусков в регион направят 57,2 млн рублей. Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Помимо стимулирующих выплат, врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи, сотрудники медицинских учреждений и подведомственные органам власти получат дополнительные отпуска.
Выплаты на отпуска получат все регионы России. В подведомственные медицинские учреждения направят 1 млрд рублей, в регионы - 4 млрд рублей.
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