"Горький центр" от Литературного музея создал проект "Дрейфы". "Дрейф" - это три прогулки по улицам города, названным в честь знаменитых людей - Шостаковича, Маяковского и Неверова.

Первая прогулка будет посвящена личности В.В. Маяковского, которая состоится 1 августа. В ходе прогулки ведущий будет рассказывать о том, какой культурно-исторический вклад внесли известные личности в город.

Присоединиться к одной группе могут только десять человек, по обязательной предварительной записи. Вести мероприятие будет куратор "Горького центра" Никита Кузнецов.