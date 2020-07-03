3 июля Владимир Путин наградил 20 российских городов престижным званием "Город трудовой доблести". Самара вошла в их число.

По решению Президента РФ, в список городов с новым званием также вошли Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Томск, Ульяновск, Иваново, Иркутск и Боровичи.

Звание городам присваивали на основе подписей жителей. Горожане собирали подтверждения подвигов и успехов, совершенных их родственниками в годы Великой Отечественной войны. Во всех 20 городах установят памятники этому событию.