Трели в Bridge Bar

Лунный свет сиял не в одном стихотворении, сочинил не одну мелодию, оставил после себя не одну картину. Он же вдохновил трех девушек на создание Moonlight Trio. В их джазе – приятный вокал и мягкие фортепианные аранжировки. Самый подходящий вариант для тех, кто не чувствует весну, несмотря на конец марта – в этой музыке достаточно тепла.

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