Трели в Bridge Bar

Долгий день напролёт
Поёт - и не напоётся
Жаворонок весной.
Басё.

Трели весенних жаворонков будут звучать в Bridge Bar все выходные. Трели, как всегда, очень разные, но с душой – здесь вам и старая-добрая акустика для песен погромче, и уютное джазовое звучание.

Вечер пятницы, 24 марта, 22:00. ZAXBAT#2: Oldskool Anthems

Перефразируем небезызвестное: лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать о том, как это хорошо. Захватчики действуют тонко, завлекая потенциального поклонника и ценителя яркими афишами, многозначительными стихотворениями и весьма бюджетным тизером.
Оказаться захваченным можно здесь.

Вечер субботы, 25 марта, 21:00. RIVOLI+FRANKLY SPEAKERS+PSP

В Bridge bar уже по-своему привыкли к союзу RIVOLI и FRANKLY SPEAKERS: коллективы не в первый раз выступают вместе. Пока студийное оборудование отдыхает от записи свежего EP, обе группы сыграют акустические сеты. Впереди – что-то совершенно новое, а пока – парни собирают всех в любимом баре послушать их громкие песни негромко.
Поддержит вечер проект PSP — творческий союз музыкантов Gde Stas и Dima Slide.
За подробностями сюда.

Вечер воскресенья, 26 марта, 19:30. Moonlight Trio

Лунный свет сиял не в одном стихотворении, сочинил не одну мелодию, оставил после себя не одну картину. Он же вдохновил трех девушек на создание Moonlight Trio. В их джазе – приятный вокал и мягкие фортепианные аранжировки. Самый подходящий вариант для тех, кто не чувствует весну, несмотря на конец марта – в этой музыке достаточно тепла.
Узнать побольше.

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