Волны нежности
Акустический концерт Дмитрия Артемьева, фронтмена группы VLNY, - те ритмы нежности, о которых мечтаешь в ожидании весны. 14 февраля победители премии ТОП 50 ждут поклонников в “Бридже” при свечах и с лучшими коктейлями.
Самарские инди-рокеры напоминают изящных британцев из Wild Beasts и их динамичных коллег из Foals, только с более интимной энергетикой: музыка у VLNY протяжная, мечтательная и мелодраматичная, без изломов и новаций. Любителей фантазировать о перипетиях чувственных отношений их гладкие и неторопливые аранжировки не оставят равнодушными.
За несколько дней до выступления падаем на спину и слушаем группу VLNY тут или смотрим здесь.
Концерт пройдет в баре “Бридж” – лучшего места для танцев в темноте и не придумаешь.
Купить билет можно тут, а особо удачливые могут выиграть бесплатный вход, сделав репост.
Место встречи: BRIDGE BARDO, Молодогвардейская ул. 63а
Сбор гостей в 20:00.
18+
Текст: Дмитрий Дроздов
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