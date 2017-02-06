Волны нежности

Акустический концерт Дмитрия Артемьева, фронтмена группы VLNY, - те ритмы нежности, о которых мечтаешь в ожидании весны. 14 февраля победители премии ТОП 50 ждут поклонников в “Бридже” при свечах и с лучшими коктейлями.

Самарские инди-рокеры напоминают изящных британцев из Wild Beasts и их динамичных коллег из Foals, только с более интимной энергетикой: музыка у VLNY протяжная, мечтательная и мелодраматичная, без изломов и новаций. Любителей фантазировать о перипетиях чувственных отношений их гладкие и неторопливые аранжировки не оставят равнодушными.