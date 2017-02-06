Волны нежности

Акустический концерт Дмитрия Артемьева, фронтмена группы VLNY, - те ритмы нежности, о которых мечтаешь в ожидании весны. 14 февраля победители премии ТОП 50 ждут поклонников в “Бридже” при свечах и с лучшими коктейлями.

 

Самарские инди-рокеры напоминают изящных британцев из Wild Beasts и их динамичных коллег из Foals, только с более интимной энергетикой: музыка у VLNY протяжная, мечтательная и мелодраматичная, без изломов и новаций. Любителей фантазировать о перипетиях чувственных отношений их гладкие и неторопливые аранжировки не оставят равнодушными.

За несколько дней до выступления падаем на спину и слушаем группу VLNY тут или смотрим здесь.

Концерт пройдет в баре “Бридж” – лучшего места для танцев в темноте и не придумаешь.

Купить билет можно тут, а особо удачливые могут выиграть бесплатный вход, сделав репост.

Место встречи: BRIDGE BARDO, Молодогвардейская ул. 63а

Сбор гостей в 20:00.
18+

 

 

Текст: Дмитрий Дроздов

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