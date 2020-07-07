7 июля на пленарном заседании Правительства региона назначили нового вице-губернатора. Им станет Владимир Терентьев.

Владимир Терентьев окончил Самарский государственный университет и Московский экономико-финансовый институт. До настоящего времени занимал пост руководителя Администрации Губернатора.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил:

Владимир Терентьев проявит свои лучшие профессиональные качества, обеспечит выполнение задач, стоящих перед Администраций, в том числе по укреплению кадров и повышению их профессионализма.

Все 43 депутата единогласно поддержали нового кандидата. Губернатор Самарской области также подчеркнул, что должность вице-губернатора является одной из ключевых.