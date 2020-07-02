Владелица спортивного зала AMSTAFF Тинатин Закрадзе рассказала о проблемах работы в пандемию. В своем Инстаграм Тинатин поделилась, что испытывает сильные финансовые трудности.
Обещанная государственная поддержка за апрель и май составила по 12 130 рублей за каждый месяц. При этом средства поступали на расчетный счет, с которого снимают по 490 рублей в месяц за обслуживание. Интересно, что по декларации, доход нашего зала составлял около 150 тысяч в месяц, все эти средства облагались налогом. По мнению государства, это – равноценный обмен, — сказала Тинатин.
Также, держатель спортивного бизнеса отметила, что даже после открытия залов не получится зарабатывать сразу.
Во-первых, мы «заморозили» многие абонементы. То есть они были уже оплачены, и люди просто придут заниматься. Во-вторых, Роспотребнадзор для работы обязал установить рециркуляторы – на нашу площадь их стоимость составит около 200 тысяч рублей. Также каждый сотрудник залов обязан сдать тест на COVID – в Самаре он стоит около 1 500 тысяч рублей, — комментирует Тинатин.
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