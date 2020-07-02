Владелица спортивного зала AMSTAFF Тинатин Закрадзе рассказала о проблемах работы в пандемию. В своем Инстаграм Тинатин поделилась, что испытывает сильные финансовые трудности.

Обещанная государственная поддержка за апрель и май составила по 12 130 рублей за каждый месяц. При этом средства поступали на расчетный счет, с которого снимают по 490 рублей в месяц за обслуживание. Интересно, что по декларации, доход нашего зала составлял около 150 тысяч в месяц, все эти средства облагались налогом. По мнению государства, это – равноценный обмен, — сказала Тинатин.

Также, держатель спортивного бизнеса отметила, что даже после открытия залов не получится зарабатывать сразу.