Со 2 по 5 июля состоится интерактивный Грушинский фестиваль. Он пройдет в онлайн-формате из-за ограничительных мер в регионе.

47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни посвящен 75-летию Великой Победы. В этом году выступать будут Александр Городницкий, Олег Митяев, Татьяна и Сергей Никитины, Галина Хомчик и многие другие. Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на официальном сайте. Послушать выступления можно будет на YouTube канале фестиваля, а также в других социальных сетях. Определять лауреатов и победителей будут жюри, под председательством Александра Городницкого.

Организаторы фестиваля напоминают, что в этом году территория Мастрюковских озер не подготовлена к культурно-массовым мероприятиям и будет закрыта: площадка для проведения не обработана от насекомых и других переносчиков заболеваний.