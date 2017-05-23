Что? Три самарских фильма, объединённые одной темой: "Экология природы начинается с экологии души".

"Алтай заповедный" Светланы Кочергиной расскажет, как не трудно догадаться из названия, об Алтайском крае. О самой высокой горной системе Сибири, вечных снегах на верхушках гор и ветрах, летящих по миру с запахом смолы и свежести. Фильм представляет оператор Алексей Краснов.

"Невозможное возможно" от дуэта режиссёров Сергея Александрова и Антона Анисимова поведает нам о Русском Севере, а в частности о Косте - главном герое картины. Костя был снайпером в Афганистане, после неудачной операции лишился зрения, но с недугом мириться не стал. Фильм представляет режиссёр Сергей Александров.

"Художник рисует любовь" Ольги и Максима Покровских - фильм об иконописце Викторе Чемирзове, который расписывает церковь Казанской Божьей Матери в селе Винновка Самарской области. Узнаете о своеобразии и всех красках русской духовной живописи. Фильм представляют режиссёры-сценаристы Ольга и Максим Покровские.

Когда? 25 мая, четверг, 19.00

Где? Кинотеатр "Художественный", малый зал.

Долго? Небольшие вступительные слова и полчаса на каждый фильм . В сумме около двух с половиной часов.