Мертвецы не рассказывают сказки

С 25 мая в прокат выходит очередная часть "Пиратов Карибского моря". На этот раз смотреть будем за приключениями молодого капитана Джека Воробья. Нереально крутые морские баталии, красочные костюмы и всеми любые актёры в роли своих героев - всё это сможешь увидеть в Кинотеатре "Киномакс" в IMAX 3D. Что такое IMAX? IMAX - это новый для Самары формат показа фильмов, который гарантирует "полный эффект погружения". Это достигается за счёт огромного экрана, краёв которого не видно и краем глаза. В результате изображение распространяется за область геометрического распознавания, включающую периферийное зрение, что заставляет зрителей поверить в реальность происходящего на экране. А ещё там специальная звуковая система, создающая звук, ощущаемый каждой клеточкой тела. От тебя при просмотре одна задача - не утонуть в море с пиратами.