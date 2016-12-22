Свет! Камера! Моторы!

Гости, получившие персональный фильм, также смогли принять участие в розыгрыше поездок на двоих на одно из главных событий в мире кино – Берлинский кинофестиваль, который пройдет в феврале 2017 года. Для участия в розыгрыше было необходимо поделиться уникальным видео на личной странице в социальных сетях, рассказать о своих впечатлениях от мероприятия, сопроводить видеоролик подходящей цитатой из любимого фильма и добавить к посту хештеги #lexuslive и #mylexusfilm. Победителем первого этапа Lexus Live, который прошел в Санкт-Петербурге 19 и 20 декабря, стал Александр Алексеев. Имя счастливчика, принявшего участие в московском этапе Lexus Live и выигравшего уникальное путешествие, будет объявлено 16 декабря.

В сезон внедорожников бренд Lexus демонстрирует индивидуальный подход к каждому клиенту и дарит яркие впечатления с помощью различных акций: от выгодных предложений на приобретение автомобилей до мероприятий со специально спроектированными трассами, раскрывающими все достоинства автомобилей Lexus, которые идеально подходят для российских дорог. Специалисты бренда исследуют условия эксплуатации автомобилей в России и адаптируют их согласно пожеланиям клиентов, предлагая различные системы для бездорожья и специальные зимние опции.

Тема кинематографа была выбрана не случайно для очередного этапа интерективного проекта Lexus Live – помимо серии короткометражных фильмов Lexus Short Films, в рамках которой бренд поддерживает начинающих режиссеров, Lexus также сотрудничает с ведущими киностудиями. В ноябре 2016 года было объявлено о партнерстве с компанией EuropaCorp над фильмом «Валериан и город тысячи планет», а в начале декабря – о сотрудничестве с режиссером Виктором Гинзбургом над фильмом “Ампир V”.