С 3 по 5 декабря 2016 года на территории новейшего кинотелевизионного комплекса «Главкино» в Москве прошел уникальный по своим масштабам и концепции проект Lexus Live, который позволил гостям окунуться в атмосферу съемок самого настоящего фильма. Инновационный формат мероприятия Lexus Live в эмоциональной и живой форме знакомит с брендом, сервисами, традициями и ценностями бренда, а также предоставляет шанс по достоинству оценить все преимущества и возможности премиальных внедорожников и кроссоверов Lexus.
С самого начала мероприятия гости смогли прочувствовать философию японского гостеприимства омотенаши и оценить особое внимание к деталям – основополагающие ценности Lexus. В огромном съемочном павильоне были организованы специальные зоны, каждая из которых в увлекательной манере рассказала о важнейших качествах бренда. Особое внимание было уделено высочайшим стандартам качества мастеров такуми в производстве автомобилей Lexus. Их искусство сродни работе мастеров спецэффектов, которые создают магию кино. В зоне Мастерской гости не только познакомились с этими высочайшими стандартами, но и попробовали себя в роли мастеров, выполнив различные упражнения. До начала тест-драйва гости смогли пройти брифинг и узнать про сервисы Lexus в запоминающемся формате в зоне «Спецэффекты».
Отдохнуть после захватывающего тест-драйва можно было в гостеприимной зоне Lexus Cafe, а подготовить себя к очередной впечатляющей сцене можно было в специальной зоне Гримерной.
Свет! Камера! Моторы!
С 3 по 5 декабря 2016 года на территории новейшего кинотелевизионного комплекса «Главкино» в Москве прошел уникальный по своим масштабам и концепции проект Lexus Live, который позволил гостям окунуться в атмосферу съемок самого настоящего фильма. Инновационный формат мероприятия Lexus Live в эмоциональной и живой форме знакомит с брендом, сервисами, традициями и ценностями бренда, а также предоставляет шанс по достоинству оценить все преимущества и возможности премиальных внедорожников и кроссоверов Lexus.
И, конечно же, кульминацией Lexus Live стали уникальные тест-драйвы, которые позволили не только познакомиться, но и подружиться с главными героями этого блокбастера – премиальными кроссоверами и внедорожниками Lexus из новейшего модельного ряда бренда: премиальным городским кроссовером NX и четвертым поколением премиального кроссовера RX, престижным внедорожником GX и новым флагманским внедорожником LX. Вместе с ними на съемочной площадке гостям пришлось пройти испытания в непредсказуемом Мегаполисе и ослепляющем Голливуде, а также пересечь просторы Гранд-Каньона. На специально построенных трассах можно было в полной мере оценить внедорожные возможности: захватывающее управление и великолепную маневренность автомобилей Lexus. Тщательно продуманные режиссерами-постановщиками препятствия позволили участникам испытать потрясающие технологии Lexus и почувствовать высочайшее качество этих автомобилей.
Захватывающие спецэффекты, поразительные светотехнические решения, современные декорации и умопомрачительные трюки, исполняемые профессиональными каскадерами, – всё это позволило гостям познать увлекательный мир кино и неповторимый мир Lexus. А на память об этом событии у каждого участника остались не только яркие воспоминания, но и собственный фильм, в котором каждый из гостей примерил на себя образ суперзвезды.
Гости, получившие персональный фильм, также смогли принять участие в розыгрыше поездок на двоих на одно из главных событий в мире кино – Берлинский кинофестиваль, который пройдет в феврале 2017 года. Для участия в розыгрыше было необходимо поделиться уникальным видео на личной странице в социальных сетях, рассказать о своих впечатлениях от мероприятия, сопроводить видеоролик подходящей цитатой из любимого фильма и добавить к посту хештеги #lexuslive и #mylexusfilm. Победителем первого этапа Lexus Live, который прошел в Санкт-Петербурге 19 и 20 декабря, стал Александр Алексеев. Имя счастливчика, принявшего участие в московском этапе Lexus Live и выигравшего уникальное путешествие, будет объявлено 16 декабря.
В сезон внедорожников бренд Lexus демонстрирует индивидуальный подход к каждому клиенту и дарит яркие впечатления с помощью различных акций: от выгодных предложений на приобретение автомобилей до мероприятий со специально спроектированными трассами, раскрывающими все достоинства автомобилей Lexus, которые идеально подходят для российских дорог. Специалисты бренда исследуют условия эксплуатации автомобилей в России и адаптируют их согласно пожеланиям клиентов, предлагая различные системы для бездорожья и специальные зимние опции.
Тема кинематографа была выбрана не случайно для очередного этапа интерективного проекта Lexus Live – помимо серии короткометражных фильмов Lexus Short Films, в рамках которой бренд поддерживает начинающих режиссеров, Lexus также сотрудничает с ведущими киностудиями. В ноябре 2016 года было объявлено о партнерстве с компанией EuropaCorp над фильмом «Валериан и город тысячи планет», а в начале декабря – о сотрудничестве с режиссером Виктором Гинзбургом над фильмом “Ампир V”.
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