Starbucks дополнил линейку латте: теперь в кофейне можно заказать Skinny Latte без добавления молока и сахара.

При приготовлении охлажденного напитка используются 100% премиальные зерна сорта Арабика, обжарки Espresso Roast. Безлактозное молоко и отсутствие сахара гарантируют легкость напитка. Новинка пополняет классическую линейку Starbucks Chilled Classics - Caffe Latte, Cappuccino и Caramel Macchiato. Попробовать новый напиток в сетевых кофейнях можно уже в августе.