Сегодня Всемирный день поэзии и именно поэтому редакция «Рнд.Собака.ru» решила поделиться с вами своими любимыми строками

ЮНЕСКО провозгласила 21 марта Всемирным днем поэзии в ходе 30-й Генеральной конференции в Париже в 1999 году с целью поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными.

Всемирный день поэзии - это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации. Поэзия продолжает объединять людей со всех континентов.

Присоединяйтесь к празднованию!