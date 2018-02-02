Благотворительный онлайн-аукцион с Юрием Башметом

С 1 по 5 февраля состоится уникальный благотворительный онлайн-аукцион в поддержку межрегиональной общественной организации «Детские деревни – SOS», которая является членом одноименной международной благотворительной организации, работающей в 134 странах мира. «Детские деревни – SOS» — это место, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах вместе с SOS-мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия.

Победитель аукциона сможет поужинать вместе с выдающимся музыкантом и дирижёром Юрием Башметом, а также получит два билета на XI Зимний международный фестиваль искусств и проведёт две ночи в отеле Swissotel Resort Сочи Камелия 5*.

Стартовая цена лота – 5 000 рублей. Минимальный шаг – 2 000 рублей. Сделать ставку можно в комментариях под публикацией на официальной странице «Детских деревень – SOS» в Facebook.