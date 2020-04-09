Аэропорт Платов подготовили к работе в весенне-летний период

Подготовку провели в плановом порядке, несмотря на резкое снижение пассажиропотока. Так, на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне обновили дневную маркировку, также проверили состояние искусственных покрытий аэродрома, грунтовой части летного поля и орнитологического оборудования.

«При этом в течение теплого времени года служба будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание машин, работающих зимой ... готовить их к следующему зимнему периоду», — говорится в сообщении.

Также специалисты оценили работу пожарной техники и оборудования, наличие средств поиска и спасания. Готовность воздушной гавани к летнему периоду подтвердила специальная комиссия.