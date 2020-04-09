Аэропорт Платов готов к работе в весенне-летний период, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт Платов подготовили к работе в весенне-летний период
Подготовку провели в плановом порядке, несмотря на резкое снижение пассажиропотока. Так, на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне обновили дневную маркировку, также проверили состояние искусственных покрытий аэродрома, грунтовой части летного поля и орнитологического оборудования.
«При этом в течение теплого времени года служба будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание машин, работающих зимой ... готовить их к следующему зимнему периоду», — говорится в сообщении.
Также специалисты оценили работу пожарной техники и оборудования, наличие средств поиска и спасания. Готовность воздушной гавани к летнему периоду подтвердила специальная комиссия.
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